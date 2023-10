Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag im Sinkflug

Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 19,5 Prozent auf 31,92 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 19,5 Prozent auf 31,92 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 30,16 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.974.853 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,62 EUR an. Gewinne von 55,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2022 (25,95 EUR). Mit Abgaben von 18,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,75 EUR.

Am 02.08.2023 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.825,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.757,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

