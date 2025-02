Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 46,50 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 46,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,98 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.357 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 48,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 3,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,09 Prozent.

Zuletzt erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,88 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

