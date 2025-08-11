Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,48 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 41,71 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 41,41 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.543 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 23,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,13 EUR am 13.08.2024. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 20,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,44 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,47 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,94 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 4,79 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in Höhe von 3,72 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

