Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Mittag an Fahrt

12.09.25 12:07 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 42,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
42,76 EUR -0,16 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 42,85 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 43,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,77 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.194 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 26,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,32 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,41 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,33 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Am 05.08.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,79 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

