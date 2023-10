Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 33,39 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,51 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 425.511 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 49,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 32,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,95 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,28 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,75 EUR an.

Am 02.08.2023 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.825,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.757,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 02.11.2023 präsentieren. Am 29.10.2024 wird Fresenius Medical Care (FMC) St schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 2,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

FMC-Aktie -17 Prozent, Fresenius-Aktie fällt deutlich: Studienerfolg von Novo Nordisk belastet Dialysebranche

Verluste in Frankfurt: MDAX fällt nachmittags