Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochmittag im Aufwind

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,69 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 41,69 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 41,78 EUR. Bei 41,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 92.585 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 5,42 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,47 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 47,22 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

