Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochnachmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,46 EUR.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 41,79 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 41,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 272.358 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 30,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 4,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,47 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,22 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.
Am 04.11.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 4,88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,92 EUR je Aktie aus.
