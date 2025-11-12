Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St steigt am Vormittag

So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 41,56 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,78 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.976 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 29,98 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 39,43 EUR. Mit Abgaben von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,22 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,94 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

