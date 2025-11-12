Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St steigt am Vormittag
Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 41,56 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,78 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.976 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.
Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 29,98 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 39,43 EUR. Mit Abgaben von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,22 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.
Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,94 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,88 Mrd. EUR ausgewiesen.
Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Barclays Capital: Equal Weight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen