Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,02 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 47,02 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 12.648 Stück.

Bei einem Wert von 48,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 2,74 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR. Abschläge von 30,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,19 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,92 EUR.

Am 05.11.2024 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,94 Mrd. EUR eingefahren.

Am 25.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 24.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 2,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

