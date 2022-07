Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittwochmittag leichter

Die Fresenius Medical Care-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13.07.2022 12:22:00 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 46,77 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius Medical Care-Aktie ging bis auf 46,68 EUR. Mit einem Wert von 47,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.201 Fresenius Medical Care-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,14 EUR) erklomm das Papier am 15.07.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,26 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,53 EUR ab. Mit Abgaben von 7,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,55 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.548,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.400,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,73 EUR fest.

Bildquellen: Fresenius Medical Care