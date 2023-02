Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care macht am Dienstagmittag Boden gut

Die Fresenius Medical Care-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 37,54 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.804 Fresenius Medical Care-Aktien.

Bei 63,66 EUR markierte der Titel am 21.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 41,03 Prozent zulegen. Am 31.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care-Aktie damit 44,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care-Aktie bei 32,79 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius Medical Care am 30.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.096,17 EUR – ein Plus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care 4.441,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Fresenius Medical Care wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 21.02.2024 dürfte Fresenius Medical Care die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,87 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

