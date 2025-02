Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag im Tiefenrausch

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,2 Prozent auf 44,54 EUR abwärts.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 5,2 Prozent auf 44,54 EUR nach. Bei 43,75 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 205.635 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Bei 48,31 EUR markierte der Titel am 30.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 8,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 27,01 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 43,92 EUR angegeben.

Am 05.11.2024 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 4,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,94 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,88 EUR fest.

