Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St legt am Montagmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 43,17 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 43,17 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 82.563 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 30.01.2025 markierte das Papier bei 48,31 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,69 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,54 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Fresenius Medical Care (FMC) St 5,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag