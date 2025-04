Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagvormittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 42,90 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 42,90 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,03 EUR aus. Bei 42,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 16.756 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2025 auf bis zu 48,31 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,61 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,17 EUR aus.

Am 25.02.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5,09 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

