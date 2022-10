Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittag in Rot

Die Fresenius Medical Care-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,4 Prozent auf 26,79 EUR nach. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 26,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 210.973 Fresenius Medical Care-Aktien.

Am 21.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von 57,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 26,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,29 Prozent würde die Fresenius Medical Care-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,58 EUR.

Fresenius Medical Care ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 4.757,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 4.320,00 EUR umgesetzt.

Fresenius Medical Care wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 31.10.2023.

Experten taxieren den Fresenius Medical Care-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care