Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittag gefragt

Die Fresenius Medical Care-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 29,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care-Aktie sogar auf 30,22 EUR. Bei 29,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Fresenius Medical Care-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 181.403 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 63,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 53,06 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 25,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2022). Abschläge von 15,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Fresenius Medical Care-Aktie im Durchschnitt mit 36,45 EUR.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4.757,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.441,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care möglicherweise am 21.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

