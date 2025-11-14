Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger schicken Fresenius Medical Care (FMC) St am Freitagmittag ins Minus

So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 40,20 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 40,20 EUR ab. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 40,14 EUR. Bei 40,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.720 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,43 EUR am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Verlust von 1,92 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,47 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,94 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4,88 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,87 EUR je Aktie belaufen.

