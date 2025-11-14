Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 40,36 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 40,36 EUR ab. Im Tief verlor die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 40,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 276.717 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 39,43 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 2,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,47 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 4,88 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,87 EUR je Aktie belaufen.

