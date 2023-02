Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:07:06 Uhr fiel die Fresenius Medical Care-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 36,81 EUR ab. In der Spitze büßte die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 36,55 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 233.871 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2022 auf bis zu 63,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Kursplus von 42,18 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2022 bei 25,95 EUR. Mit Abgaben von 41,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,79 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care am 30.10.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.096,17 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.441,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 21.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,87 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care-Aktie

Fresenius-Aktie steigt auf Jahreshoch: Fresenius könnte Kontrolle über FMC abgeben - FMC-Aktie unter Druck

Erste Schätzungen: Fresenius Medical Care öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Formycon- und Fresenius-Aktien uneins: Formycon geht Kooperation mit Fresenius Kabi ein - Kapitalerhöhung geplant

