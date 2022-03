Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care mit Abschlägen

Die Fresenius Medical Care-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 57,96 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 13.655 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,80 EUR aus. Bei 58,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 43.182 Fresenius Medical Care-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,14 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,98 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,63 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care einen Gewinn von 4,36 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Dialysetechnik, einer Behandlung von chronischem Nierenversagen. Angeboten werden Dialysegeräte, das damit verbundene Einweg-Zubehör, Dialysemedikamente sowie Labordienstleistungen und Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Dialyse. Das Unternehmen unterstützt dabei die beiden hauptsächlichen Behandlungsverfahren, die Hämodialyse und die Peritonealdialyse. Bei der Hämodialyse wird das Blut mit Hilfe eines Dialysators gereinigt. Bei der Peritonealdialyse wird hingegen das Bauchfell als filternde Membran genutzt. Die Gesellschaft ist mit Produktionsstätten auf allen Kontinenten vertreten und betreut weltweit Patienten in rund 4.000 eigenen Dialysekliniken.

