Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Fresenius Medical Care-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 37,33 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 37,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bisher bei 37,31 EUR. Mit einem Wert von 37,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.584 Fresenius Medical Care-Aktien.

Am 21.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,66 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 41,36 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 25,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,85 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,93 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care am 21.02.2023. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.997,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 4.647,00 EUR umgesetzt.

Am 09.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Fresenius Medical Care veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 02.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Fresenius Medical Care.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,24 EUR fest.

