Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 50,62 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 50,62 EUR zu. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 50,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 50,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.337 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 13.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,08 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 35,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,31 EUR.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4,88 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS in Höhe von 3,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

