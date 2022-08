Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care zieht am Mittag an

Um 12:22 Uhr wies die Fresenius Medical Care-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 36,76 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 36,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care-Aktien beläuft sich auf 98.719 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2021 auf bis zu 69,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie liegt somit 4,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Fresenius Medical Care-Aktie im Durchschnitt mit 51,50 EUR.

Am 02.08.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Fresenius Medical Care mit einem Umsatz von insgesamt 4.757,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.320,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2022 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care möglicherweise am 31.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

