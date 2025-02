Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 45,04 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 45,04 EUR zu. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 45,24 EUR. Bei 44,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 80.602 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 6,77 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 27,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,92 EUR.

Am 05.11.2024 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 24.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,88 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

DaVita-Ausblick reißt FMC-Aktien nach unten