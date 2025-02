Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Mit einem Wert von 44,56 EUR bewegte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 44,56 EUR. In der Spitze legte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,84 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 44,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.929 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 8,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,04 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,13 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,92 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,57 Prozent zurück. Hier wurden 4,76 Mrd. EUR gegenüber 4,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,88 EUR fest.

