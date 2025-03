Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Vormittag fester

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 44,32 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,32 EUR nach oben. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,40 EUR an. Mit einem Wert von 44,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.761 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie somit 8,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (32,51 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 36,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,51 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,72 EUR.

Am 25.02.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent auf 5,09 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,75 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

