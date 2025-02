Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 45,07 EUR ab.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 45,07 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,55 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.108 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 30.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,19 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Mit Abgaben von 27,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,19 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,92 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 05.11.2024 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.02.2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2024 2,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

