Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 46,76 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 46,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 46,91 EUR. Bei 46,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 5.426 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit einem Kursplus von 15,53 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Abschläge von 30,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,51 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,63 EUR.

Am 06.05.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,88 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,74 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor einem Jahr eingefahren