Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das Fresenius Medical Care-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 36,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 36,54 EUR. Bei 36,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 122.085 Fresenius Medical Care-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2021 auf bis zu 69,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,08 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 4,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,50 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care am 02.08.2022. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.757,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius Medical Care einen Umsatz von 4.320,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care wird am 01.11.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 31.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care ein EPS in Höhe von 3,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

