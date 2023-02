Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care steigt am Montagnachmittag

Die Aktie notierte um 04:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 37,72 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 37,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 253.522 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Bei 63,66 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie liegt somit 40,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2022 auf bis zu 25,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,79 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie.

Am 30.10.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius Medical Care hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.096,17 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.441,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Fresenius Medical Care dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Fresenius Medical Care-Anleger Experten zufolge am 21.02.2024 werfen.

In der Fresenius Medical Care-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

