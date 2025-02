Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gibt am Donnerstagnachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 44,28 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 44,28 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 44,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 93.192 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Am 30.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 9,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 32,51 EUR fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2023 mit 1,19 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,92 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fresenius Medical Care (FMC) St ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,88 EUR fest.

