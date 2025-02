Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zieht am Donnerstagvormittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 44,73 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 44,73 EUR nach oben. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,87 EUR zu. Bei 44,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 13.788 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 48,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2025). Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 7,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,51 EUR fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,32 Prozent.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,19 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,92 EUR aus.

Am 05.11.2024 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Schätzungsweise am 24.02.2026 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,88 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

