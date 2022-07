Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Fresenius Medical Care

Um 20.07.2022 09:22:00 Uhr fiel die Fresenius Medical Care-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,62 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 45,59 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.616 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 34,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,85 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie an.

Am 04.05.2022 hat Fresenius Medical Care in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 4.548,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 4.400,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Fresenius Medical Care Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,73 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

