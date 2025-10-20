Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tritt am Mittag auf der Stelle

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,44 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 46,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 46,67 EUR. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,35 EUR. Bei 46,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 56.674 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 16,32 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2024 Kursverluste bis auf 35,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie 32,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,44 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,38 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 47,89 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

