Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Dienstagmittag schwächer

Die Fresenius Medical Care-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 37,43 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bisher bei 37,43 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care-Aktien beläuft sich auf 142.673 Stück.

Bei einem Wert von 63,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). Derzeit notiert die Fresenius Medical Care-Aktie damit 41,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2022 (25,95 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 44,24 Prozent könnte die Fresenius Medical Care-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,79 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Am 30.10.2022 äußerte sich Fresenius Medical Care zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 0,94 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care im vergangenen Quartal 5.096,17 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care 4.441,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 22.02.2023 dürfte Fresenius Medical Care Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Fresenius Medical Care-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,87 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie belaufen.

