Fresenius Medical Care-Aktie aktuell: Fresenius Medical Care mit kaum veränderter Tendenz

Mit einem Kurs von 67,66 EUR zeigte sich die Fresenius Medical Care-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 15.354 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 68,30 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie sank bis auf 67,18 EUR. Bei 68,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care-Aktie belief sich zuletzt auf 101.188 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2020 auf bis zu 79,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,18 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2021 erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,09 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie aus. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,29 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Dialysetechnik, einer Behandlung von chronischem Nierenversagen. Angeboten werden Dialysegeräte, das damit verbundene Einweg-Zubehör, Dialysemedikamente sowie Labordienstleistungen und Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Dialyse. Das Unternehmen unterstützt dabei die beiden hauptsächlichen Behandlungsverfahren, die Hämodialyse und die Peritonealdialyse. Bei der Hämodialyse wird das Blut mit Hilfe eines Dialysators gereinigt. Bei der Peritonealdialyse wird hingegen das Bauchfell als filternde Membran genutzt. Die Gesellschaft ist mit Produktionsstätten auf allen Kontinenten vertreten und betreut weltweit Patienten in rund 4.000 eigenen Dialysekliniken.

Bildquellen: Fresenius Medical Care