Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Fresenius Medical Care ein

Um 12:07 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 13,1 Prozent auf 42,01 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care-Aktie bei 42,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,62 EUR. Von der Fresenius Medical Care-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.385.359 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 63,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 34,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 25,95 EUR fiel das Papier am 31.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care am 30.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.096,17 EUR gegenüber 4.441,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Fresenius Medical Care am 09.05.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care einen Gewinn von 2,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius Medical Care