Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 41,43 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,43 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 41,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,62 EUR. Bisher wurden heute 81.894 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,53 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,09 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,72 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

