Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 22.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 44,74 EUR zu. Bei 44,91 EUR markierte die Fresenius Medical Care-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 322.528 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,96 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Kursplus von 36,05 Prozent wieder erreichen. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 43,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,78 Prozent würde die Fresenius Medical Care-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,85 EUR für die Fresenius Medical Care-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius Medical Care am 04.05.2022. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.548,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.400,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care rechnen Experten am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care ein EPS in Höhe von 3,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

