Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Fresenius Medical Care

Die Fresenius Medical Care-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 29,15 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,03 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 431.891 Fresenius Medical Care-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie liegt somit 54,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2022 bei 25,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 12,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,45 EUR.

Am 17.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,94 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.096,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.441,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 21.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

