Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 35,83 EUR. Bei 35,80 EUR markierte die Fresenius Medical Care-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.061 Fresenius Medical Care-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2021 bei 69,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,09 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2022 auf bis zu 35,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius Medical Care-Aktie mit einem Verlust von 2,14 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Fresenius Medical Care-Aktie im Durchschnitt mit 51,50 EUR.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.757,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.320,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Fresenius Medical Care am 01.11.2022 vorlegen. Fresenius Medical Care dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,16 EUR je Fresenius Medical Care-Aktie.

Bildquellen: Fresenius Medical Care