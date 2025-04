Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 42,61 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 42,61 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 42,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 44.078 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 13,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,70 Prozent würde die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,51 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 45,28 EUR.

Am 25.02.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care (FMC) St im vergangenen Quartal 5,09 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Gewinn in Höhe von 3,68 EUR je Aktie aus.

