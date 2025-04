Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St fällt am Donnerstagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,93 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 41,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,87 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,87 EUR. Zuletzt wechselten 3.690 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,22 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 22,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,51 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,28 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 25.02.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,99 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,09 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

