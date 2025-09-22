DAX23.686 +0,3%ESt505.474 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.349 +0,1%Nas22.570 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,59 +1,2%Gold3.756 -0,2%
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Mittwochnachmittag positiv

24.09.25 16:09 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 44,11 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 44,11 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 44,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.156 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 35,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,65 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,38 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,89 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Am 05.08.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

