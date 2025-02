Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 44,80 EUR zu.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 44,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 46,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,24 EUR. Bisher wurden heute 374.482 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,83 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Mit Abgaben von 27,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 EUR, nach 1,19 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,57 Prozent auf 4,76 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care (FMC) St wird am 06.05.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

