Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Dienstagvormittag

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,03 EUR zu.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 45,03 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 46,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.225 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 48,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Bei 32,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 27,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,19 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,13 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,92 EUR.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belaufen.

