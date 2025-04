Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St gewinnt am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 42,56 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 42,56 EUR zu. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 42,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.125 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 48,31 EUR markierte der Titel am 30.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 11,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,51 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,28 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care (FMC) St am 25.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,94 Prozent auf 5,09 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Am 12.05.2026 wird Fresenius Medical Care (FMC) St schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,67 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

