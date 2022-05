Fresenius Medical Care Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius Medical Care am Mittwochnachmittag zu

Die Fresenius Medical Care-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 25.05.2022 16:22:00 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 56,36 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,42 EUR an. Bei 56,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 163.875 Fresenius Medical Care-Aktien.

Am 15.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius Medical Care-Aktie 20,78 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 50,98 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie liegt somit 10,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 65,71 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius Medical Care am 04.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.548,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.210,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Fresenius Medical Care wird am 02.08.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Fresenius Medical Care.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,38 EUR je Aktie belaufen.

