Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 45,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 202.206 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 27,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius Medical Care (FMC) St 1,19 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,39 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 25.02.2025 lud Fresenius Medical Care (FMC) St zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5,09 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Fresenius Medical Care (FMC) St wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Fresenius Medical Care (FMC) St rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

