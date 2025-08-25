Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteidigt Stellung am Mittag

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 43,65 EUR.

Mit einem Wert von 43,65 EUR bewegte sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 43,83 EUR. Die Abwärtsbewegung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ging bis auf 43,43 EUR. Bei 43,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.492 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 23,76 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 34,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 1,44 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,94 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius Medical Care (FMC) St am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,79 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,79 EUR je Aktie belaufen.

